Stimmungsvoll und urgemütlich

Die Mühen, die sich der Verein Mein Lienen und seine vielen Helferinnen und Helfer gemacht hatten, haben sich gelohnt und kamen beim Publikum gut an. Schon kurz nach seinem Auftakt am Freitagabend lockte der Winterzauber Scharen von Besucherinnen und Besuchern in den Ortskern. Gemütliches Gedränge herrschte an der evangelischen Kirche sowie zwischen Dorfteich und Haus des Gastes.