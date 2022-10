Tagesmütter werden gern genutzt

Ein informativer Abend zum Thema „Situation der Kindergärten in Lienen und Kattenvenne“ fand jetzt im Haus des Gastes statt. Der Einladung des Freien Demokraten aus Lienen und Kattenvenne folgten interessierte Bürger und Vertreter des Rates sowie der ortsansässigen Kindertageseinrichtungen.

Gast Mike Hüsing (Jugendamtsleiter Kreis Steinfurt) hatte interessante Fakten zum aktuellen und perspektivischen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen im Ort.

Im Kreisdurchschnitt werden mehr U3-Kinder in Kindertagesstätten betreut als in Lienen und Kattenvenne, jedoch sind, auch mangels Alternative, viele der kleineren Kinder bei Tagesmüttern untergebracht. Das Angebot der Tagesmütter wird im Kreisdurschnitt überdurchschnittlich in Lienen und Kattenvenne genutzt. Vielleicht ist hier auch mit ein Grund, dass die Zeiten nicht so starr sind wie in Kindertagesstätten, war einhellige Meinung im Plenum.

Perspektivisch geht der Leiter des Kreisjugendamtes Hüsing davon aus, dass in den nächsten Jahren 100 Prozent der Kinder zwischen zwei und drei Jahren einen Betreuungsplatz benötigen werden, heißt es in einem Pressebericht der Liberalen.

Eltern sollten ihren Bedarf in jedem Fall über das Portal des Kreises STEP anmelden, so kann das Kreisjugendamt besser planen. Die Anmeldung ist noch bis zum 31. Oktober für das kommende Kindergartenjahr möglich.

Steigender Bedarf

Ein großes Problem, ist aktuell für den Bau neuer Kindertageseinrichtungen, einen Investor zu finden. Durch die angestiegenen Baukosten und steigenden Zinsen ist das sehr schwierig. Eine Kindertageseinrichtung kann nur einen festgelegten Betrag an Miete entrichten, dass dieser steigen soll, „davon ist gerade beim Land keine Rede“ so Hüsing.

Eine Frage hat Pasqual Stille von den Lienener Liberalen dann noch an den fachmann: „Welche Hausaufgabe würden Sie und als Ort für eine gute Kinderbetreuung aufgeben?“ Die Antwort fällt Hüsing leicht: „In neuen Baugebieten einen Bauplatz für eine Kinderbetreuungseinrichtung mit einplanen, denn mit neu ansiedelnden Familien steigt natürlich der Bedarf an Plätzen.“

Am Ende des Abends sind sich alle einig: Eine gute Kinderbetreuung ist Gold wert. Zum einen sind Kindergärten und Kindertagesstätten ein wichtiger Teil, damit Eltern ihrem Beruf nachgehen können. Zum anderen lernen Kinder hier wichtige Grundlagen für das Leben. Die ersten Jahre der Kindheit werden als das wichtigste Entwicklungsstadium im Leben eines Menschen angesehen, eine gute frühkindliche Entwicklung wirkt sich auf die psychische und physische Gesundheit und die Lernfähigkeit aus. Für die kindliche Entwicklung ist der Besuch des Kindergartens wichtig, denn hier wird nicht nur gespielt, die Kinder lernen sich in einer Gruppe zu behaupten. Sie müssen sich anpassen und in eine Gemeinschaft einfügen. Als Teil eines sozialen Gefüges beginnen sie, Verantwortung zu übernehmen und selbstständig zu handeln. Für die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung sind Städte, Gemeinden und Landkreise zuständig, heißt es abschließend in dem Pressebericht.