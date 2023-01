Tannenbäume werden wieder abgeholt

Nach der Corona-Pause finden in Lienen und Kattenvenne in 2023 wieder die Tannenbaumsammelaktionen statt. Am kommenden Samstag werden die ausgedienten Bäume abgeholt.

Die abgeschmückten Bäume werden am 7. Januar 2023 in Lienen und Kattenvenne gegen eine Spende eingesammelt.

Tanne weg für den guten Zweck! Endlich dürfen sie wieder ran. Nach der zweijährigen Corona-Pause findet am 7. Januar die traditionelle Tannenbaumsammelaktion der Gemeindejugendfeuerwehr Lienen statt. Mit tatkräftiger Unterstützung des Hof Löffeld werden dann in den Gemeindegebieten Lienen und Kattenvenne wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume abgeholt.

Anwohnerinnen und Anwohner brauchen nichts weiter zu tun, als ihre Tanne gegen 9 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand zu stellen. Die Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 17 Jahren werden diese dann im Laufe des Vormittags abholen. „Wir starten mit einem leckeren Frühstück und dann geht es auch schon los“, sagt Jens Kleinheider, Gemeindejugendfeuerwehrwart der Feuerwehr Lienen. Für Haushalte außerhalb der Ortsbereiche besteht zudem die Möglichkeit, die Weihnachtsbäume zwischen 9.15 und 11 Uhr direkt bei einem der beiden Feuerwehrhäusern abzugeben.

Tannenbaum falsch entsorgt: Ab wann droht ein Bußgeld?

Seit 1995 wird die Sammelaktion der Weihnachtsbäume nun schon von der Jugendfeuerwehr durchgeführt. Die Wehren in Lienen und Kattenvenne zählen derzeit zusammen circa 24 Jugendliche, die sich daran beteiligen werden. In den beiden vergangenen Jahren musste die gesellige Veranstaltung leider aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausfallen, um Kontakte zu reduzieren.

Für die Lienerinnen und Liener bedeutete dies, dass sie sich selbst um die Baumentsorgung kümmern mussten. Als Anlaufstelle diente ihnen dazu beispielsweise der Recyclinghof „Dahlweg“. Die korrekte Entsorgung des Baums ist wichtig, weil andernfalls ein Bußgeld droht. In Wäldern und Parks ist das Ablegen der Bäume beispielsweise strengstens untersagt.

Spenden für die Tannenbaumsammelaktion

Da das Wegbringen des Weihnachtsbaumes mit Zeit und Aufwand verbunden ist, dürften sich viele in Lienen und Kattenvenne darüber freuen, dass ihnen diese Arbeit von der Jugendfeuerwehr jetzt wieder abgenommen wird. „600 bis 700 Bäume haben wir in den Vor-Corona-Jahren eingesammelt“, so Kleinheider. Im Gegenzug nehmen die fleißigen Helferinnen und Helfer Spenden entgegen, die zu 100 Prozent der Jugendarbeit zugutekommen.

Besonders über finanzielle Unterstützung freut sich die Jugendfeuerwehr, denn mit dem Geld können gemeinsame Unternehmungen bezahlt werden. „Schnaps eigne sich hingegen weniger gut“, so der Jugendfeuerwehrwart mit einem Augenzwinkern. Wer sicher gehen möchte, dass das Geld an der richtigen Stelle ankommt, überweist den Betrag auf das Spendenkonto (Kreissparkasse Lienen: DE26 4035 1060 0073 2376 87; Verwendungszweck: Tannenbaumaktion). Spenden für die Tannenbaumsammelaktionen können darüber hinaus in den jeweiligen Feuerwehrgerätehäusern sowie im Laden von Hermann Bruns in Lienen abgegeben werden.