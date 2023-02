Termin für Schützenfest 2023 steht fest

Am ersten Juli-Wochenende ist Lienen wieder fest in Schützenhand, denn dann findet in der Gemeinde wieder das alljährliche Schützenfest statt. Weitere Termine wurden nun auf der JHV bekannt gegeben.

Im Gleichschritt, marsch! Am ersten Juli-Wochenende ist Lienen wieder fest in Schützenhand.

Der Schützenverein Lienen von 1893 feiert vom 30. Juni bis 2. Juli sein Schützenfest wieder in der guten Stube des Ortes, in den Anlagen am Dorfteich. Dieser Termin wurde in der Jahreshauptversammlung vom ersten Vorsitzenden Tobias Elsäßer bekanntgegeben, berichtet der Schützenverein Lienen von 1893 in einer Pressemitteilung.

Darüber hinaus findet am Schützenfest-Samstag auch das Kaiserschießen in Lienen statt, nachdem König Heiko Wortmann im vergangenen Jahr den Kaiservogel von der Stange holte.

An neuen Mitgliedern konnte der älteste bestehende Lienener Verein neun Personen verzeichnen. Insgesamt sieht sich der Schützenverein nach eigenen Angaben bei der Zahl der Mitglieder gut aufgestellt. Der erste Schriftführer Dr. Christof Spannhoff informierte über die Veranstaltungen und Tätigkeiten im vergangenen Jahr.

Ausführliche Informationen aus den vergangenen Vereinsjahren können laut Bericht auf der Homepage und der Facebook-Seite des Schützenvereins eingesehen werden.

Zweiter Schriftführer und Webmaster Bastian Uphoff berichtete über den Internetauftritt und wies auf den Newsletter des Vereins hin, der über Termine und Veranstaltungen informiert (Newsletter-Abo unter E-Mail webmaster@schuetzenverein-lienen.de).

Der Kassenbericht, vorgetragen durch die 2. Kassiererin Alina Grieger, fiel ebenfalls positiv aus. Im vergangenen Jahr war ein Plus erwirtschaftet worden. Die Kasse wurde von Nadine May und Benjamin Hullmann geprüft, auf ihren Antrag wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Neue Kassenprüferin ist Nadine Berdelmann. Zum erweiterten Vorstand wurden Anke Wortmann, Björn Spannhoff und Carsten Spieker gewählt, heißt es abschließend in der Pressemitteilung des Lienener Schützenvereins von 1893.