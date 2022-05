55-Jähriger in Kattenvenne erstochen - Tatverdächtiger flüchtig

Ein 55-jähriger Mann ist am frühen Mittwochabend Opfer einer Messerattacke im Lienener Ortsteil Kattenvenne geworden. Der 45-jährige Tatverdächtige ist flüchtig.

Der Tatort liegt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs in Lienen-Kattenvenne. Er wurde von der Polizei abgesperrt.

Zu einem Streit mit tödlichem Ausgang ist es offenbar am Mittwoch am Bahnhof in Lienen-Kattenvenne gekommen. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden starb bei der Auseinandersetzung ein 55-jähriger Mann durch Messerstiche. Der mutmaßliche Täter flüchtete, er ist aber namentlich bekannt.

Tödliche Messerstiche

Wie es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizeibehörden Kreis Steinfurt und Münster weiter heißt, ereignete sich die Tat am Mittwoch gegen 17.10 Uhr nahe des Bahnhofs an der Ladbergener Straße. Eine Zeugin hatte den Angriff beobachtet und die Polizei informiert.

45-Jähriger aus Lienen tatverdächtig

„Dringend tatverdächtig ist ein 45-jähriger Mann aus Lienen, der nach der Tat geflüchtet sein soll“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. „Die Hintergründe für die Tat sind noch unklar, die Ermittlungen stehen ganz am Anfang. Erste Erkenntnisse deuten aber darauf hin, dass sich die beiden Männer kannten und das Motiv im privaten Bereich liegen dürfte.“

Zeugensuche

Zur Klärung der Tat ist eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissarin Julika Böhlendorf im Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02 51/275-0.