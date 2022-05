Tötungsdelikt in Kattenvenne

In Kattenvenne ist am Mittwochnachmittag ein Mann getötet worden. Der Täter ist laut Polizei flüchtig.

Am späten Mittwochnachmittag ist am Bahnhof in Lienen-Kattenvenne ein Mann getötet worden. Nach ersten Angaben der Polizei ist der Täter flüchtig. Er sei aber namentlich bekannt, so eine Sprecherin. Weiter sagte sie, eine Mordkommission sei gebildet worden. Die Staatswaltschaft wolle im Laufe des Abends nähere Informationen zu dem Fall veröffentlichen.