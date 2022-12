Training mit viel Spaß und Bewegung

BSG steht für Behinderten-Sport-Gemeinschaft. Die BSG Lienen ist aber schon längst offen für alle Interessierten.Gegründet im Jahr 1976 als VSG Lienen steht in der Gründungssatzung als Vereinszweck: die Förderung von Leibesübungen für Versehrte als Heilmaßnahme, als Erholungsfürsorge und zur Stärkung der Gesundheit und Erhaltung der Arbeitskraft.

Dieser Vereinszweck richtete sich vornehmlich an körperbehinderte Frauen, Männer und Jugendliche, deren Versehrtheit auf Kriegs- , Zivil- oder Unfallbeschädigungen zurückzuführen war. Daher damals die Bezeichnung Versehrten-Sport-Gemeinschaft (VSG).

Aus der VSG wurde 1990 die BSG Lienen, die Abkürzung steht für Behinderten-Sport-Gemeinschaft. Der Vereinszweck blieb weiterhin der selbe.

Modernisierung

„Wir meinen, dass es wie 1990 einer weiteren Modernisierung bedarf, da wir nicht nur behinderte Menschen mit unserem Sportangebot ansprechen. Unser Ziel ist die Erreichung und Sicherung der Rehabilitation von Menschen mit und ohne Behinderung durch Sport – sogenannten Rehasport“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vorstands. Die Kurse richteten sich an Jugendliche und Erwachsene mit oder ohne orthopädische Beschwerden. Man biete „ein Ganzkörpertraining mit viel Spaß und Bewegung in der Gemeinschaft, sei es draußen in der Natur, in der Halle und/oder im Wasser“.

Angebote für alle

Um nun alle anzusprechen, für die das Angebot in Frage kommt, sollte das Vereinskürzel BSG eine zeitgemäße Bedeutung erhalten: Bewegung-Sport-Gemeinschaft wurde von den Mitgliedern im August 2022 beschlossen und ist nun mit der Eintragung in das Vereinsregister die offizielle Bezeichnung der BSG Lienen.

Übrigens sind seit dem Jahr 2000 die Übungsleiter und -leiterinnen der BSG Lienen im Indikationsbereich Orthopädie ausgebildet und können den Verordnungen der Ärzte folgend entsprechendes Rehasport-Training anbieten. „Stolz sind wir auf die erweiterten Wassergymnastik-Kurse, die wir nun an drei Tagen in der Woche anbieten können.“ Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, sind in diesem Bereich noch Plätze für ärztliche Verordnungsstunden jeweils dienstags und freitags frei. Allerdings: Währen die BSG sonst in den Ferien im Hallenbad weiterhin trainieren konnte, ist das Bad in diesem Winter noch bis zum 6. Januar geschlossen.

Was die Kursus-Angebote betrifft, sind alle Interessierten – als Mitglied oder/und mit einer Reha-Verordnung – willkommen. Es gibt kostenfreie unverbindliche Schnupperkurse.

Weitere Infos auf Facebook oder unter

0 54 83/12 05 (Anrufbeantworter).