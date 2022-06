Über 40 Jahre im Einsatz für die Loburg

40 Jahre lang war Michael Bertels an der Loburg im Einsatz, 12 Jahre davon als Schulleiter. Nun wurde er in den Ruhestand verabschiedet. Zum Ende seiner Laufbahn gab‘s bewegende Worte.

Nach über vier Jahrzehnten an der Loburg, davon zwölf Jahren an der Spitze, wurde Schulleiter Michael Bertels feierlich verabschiedet. Gleich mehrere Attribute des scheidenden Pädagogen zogen sich wie ein roter Faden durch die fast Veranstaltung: das sympathische Lächeln, das offene Ohr für Kollegen, Eltern und Schüler, das Vertrauen, das er anderen entgegenbrachte, sowie ein außergewöhnliches Engagement für die bischöfliche Schule, an der auch jedes Jahr Kinder aus Lienen und Kattenvenne angemeldet werden.