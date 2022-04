Über 400 bunte Eier versteckt

Für die Kinder gab es extra Taschen, in denen sie die gefundenen Eier transportieren konnten.

Die Voraussetzungen für eine muntere Osterrallye hätten kaum besser sein können: ein gut funktionierender Verein als Veranstalter, traumhaftes Frühlingswetter und nicht zuletzt über 400 bunte Ostereier. Kein Wunder also, dass nicht nur die Aktiven aus den Reihen des Kattenvenne e.V. glücklich waren, sondern auch die ungezählten Besucher zufriedene Gesichter machten.

An drei Stationen, angefangen in Ernas Garten bis hin zum Garten der Gaststätte Gravemeier, durften gekochte und bunt gefärbte Eier gesucht werden. Jeweils ein Exemplar pro Kind und Station, damit die Verstecke nicht sofort geplündert waren. Die Mitglieder des Vereins hatten ob der Menschenmenge gut zu tun, immer wieder neue Ostereier im Gebüsch unterzubringen. Dabei machten sie es sich nicht zu einfach: Die Kinder hatten trotz Hilfe ihrer Eltern teilweise ganz schön zu suchen.

Auch Daniela und Tom Pabst machten gemeinsam mit ihren Kindern Ben und Lina mit. „Es ist eine schöne Idee, gerade auch für die Kinder“, meinte Daniela Pabst. „Und super vorbereitet.“ Und ihr Mann fügte hinzu: „Schön, dass mal was für die Kinder los ist.“

Auf die Aktion aufmerksam geworden sind sie sowie die weiteren Teilnehmer durch die Einladungskarten, die der Verein Kattenvenne vorab in der Schule und den Kindergärten ausgegeben haben. Das Ergebnis war, dass sich pünktlich zu Beginn eine lange Schlange vor dem Startpunkt, an dem auch Taschen für den Transport mitgenommen werden konnten, bildete.

Am Ziel, an dem die Kinder noch etwas Süßes bekamen, war die Osterrallye noch nicht zu Ende. Denn mit einem deftigen Osterschmaus – Strammer Max und Spiegeleier – gab es noch eine Stärkung. Der Erlös aus dem Verkauf von Essen und Getränken geht in die Vereinskasse, um auch künftige Aktionen durchführen zu können.

Eine Überraschung gab es noch, denn Ute Ahrens von der Integrativen Kunst- und Musikschule begeisterte mit einer Feuershow.

Für den noch jungen Verein war die Osterrallye eine Premiere. Doch dabei wird es wohl nicht bleiben, wie die Resonanz deutlich machte. „Wir hatten vorab keine Ahnung, ob das Ganze angenommen wird“, sagte Renate Dölling, Vorsitzende von Kattenvenne e.V. . Als sie jedoch morgens das schöne Wetter sah, habe sie gewusst: „Das kann was werden.“ Und das wurde es auch. „Gerade jetzt nach der Corona-Zeit ist es schön, das Dorf wieder auf den Beinen zu sehen“, sagte Stefanie Wittmann. Dem schloss sich Melanie Himmelreich an: „Gerne beibehalten und vielleicht auch noch ausweiten.“

150 Kinder samt Eltern hatte der Verein anlocken können, so Renate Dölling. „Das werden wir wohl im nächsten Jahr wiederholen.“