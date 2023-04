Motorradfahrer bei Unfall in Lienen schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall ist es am Wochenende in Lienen gekommen. Ein Motorradfahrer verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte.

Ein 38-jähriger Mann aus den Niederlanden war am Samstagmittag (15. April) gegen 13.15 Uhr mit einer Gruppe von Motorradfahrern auf der Holperdorper Straße in Fahrtrichtung Lengericher Straße unterwegs. Als er auf Höhe der Straße Am Schoppenhof nach rechts abbog, um auf der Holperdorper Straße zu bleiben, kam es zu einem schweren Unfall.

Aus noch nicht bekannter Ursache verlor der Biker die Kontrolle über das Motorrad. Seine Maschine rutschte daraufhin nach rechts weg und kippte auf die Seite, wie die Polizei mitteilt.

Polizei kontrolliert Motorradfahrer in Lienen

Bei dem Unfall in Lienen erlitt der 38-Jährige nach Polizeiangaben schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus transportiert. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Erst eine Woche zuvor war es an ähnlicher Stelle in Lienen zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem sich ein junger Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog.

Polizeibeamte kontrollieren regelmäßig beliebte Motorradstrecken im Kreis Steinfurt, zu denen auch die Holperdorper Straße in Lienen zählt, um das Unfallrisiko, sowie die Lärmbelästigung für die Anwohner zu senken. In NRW wird in dieser Woche von Montag (17. April) bis Sonntag (23. April) vermehrt geblitzt. Die Polizei wirft ihr Augenmerk bei der sogenannten „Speedweek“, auch Blitzermarathon genannt, auf die Geschwindigkeiten im Straßenverkehr.