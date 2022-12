„Unter dem Tannenbaum reanimiert“ – First-Responder berichten von ihrer Arbeit

First Responder ergänzen den Rettungsdienst. Zwei speziell ausgebildete und ausgerüstete Ersthelfer berichten, was sie bei ihrer Arbeit alles erleben.

Besonders in ländlichen Regionen sind „First Responder“ (zu deutsch: Erst-Reagierender/Erst Eintreffender) eine wichtige Ergänzung der Rettungskette. Im Notfall können sie Leben retten. Genau das haben sich Marco Dierkschneider (36) und Fabio Haberkamp (24) zur Lebensaufgabe gemacht. Die beiden Mitglieder der Feuerwehr Lienen sind speziell ausgebildete und ausgerüstete Ersthelfer, die nach Anforderung durch die Rettungsleitstelle bei Notfallereignissen bis zum Eintreffen des regulären Rettungsdienstes tätig werden.

First-Responder: Das sind die Vorteile

Ein Rettungswagen benötige in Lienen unter besten Voraussetzungen im Durchschnitt zwischen acht und zwölf Minuten, bis er an einem Einsatzort eintrifft, berichten die Feuerwehrkameraden. Die First Responder sind deutlich schneller, denn sie stammen aus der Nachbarschaft und müssen in ihrem Einsatzgebiet wohnen oder arbeiten. Die Vorteile liegen auf der Hand: gute Ortskenntnisse und wesentlich kürzere Anfahrtswege. Mit den lebensrettenden Sofortmaßnahmen können Marco Dierkschneider und Fabio Haberkamp somit im Schnitt etwa fünf Minuten früher beginnen – und das ist eine wertvolle Zeitersparnis. „Jede Minute mehr verringert die Überlebenschance des Patienten um rund zehn Prozent“, so Dierkschneider.

Der 36-Jährige ist von Beruf Notfallsanitäter und hat das „First Responder“-Team in Lienen mit aufgebaut. Er war maßgeblich an der Gründung in den Jahren 2009/2010 beteiligt, ist somit von Beginn an dabei und hat schon allerhand erlebt. „Besonders schwierig ist es immer dann, wenn Personen aus dem eigenen Umfeld betroffen sind“, berichtet er und hält einen Moment inne. „Vor gut sieben oder acht Jahren musste ich meine Oma reanimieren. Sie hatte Herzrasen bekommen und der Onkel hatte daraufhin den Notruf gewählt“, erinnert sich der First-Responder, der auch in diesem ganz persönlichen Fall keine Sekunde zögerte und die lebensrettenden Sofortmaßnahmen anwendete. „Im Notfall funktioniert man einfach und versucht zu helfen, so gut es geht“. Der Vorfall nahm ein gutes Ende, seine Oma überlebte.

Wie wird man zum First-Responder?

Grundsätzlich kann jeder, der eine Grundausbildung bei der Feuerwehr absolviert und das 72-stündige „First-Responder-Seminar“ besucht hat, als speziell ausgebildeter und ausgerüsteter Ersthelfer tätig werden. Das hat auch Fabio Haberkamp, der als Krankenpfleger im Osnabrücker Marienhospital arbeitet, vor sechs Jahren getan und noch keine Minute bereut. Zu den Einsätzen rücken sie – wenn möglich – zu zweit aus.

Häufig bekommen es die First Responder mit älteren Personen zu tun, die einen Kreislaufzusammenbruch hatten oder unter Herzproblemen leiden. Stets mit dabei ist der First-Responder-Koffer, der von der Ausstattung her, mit dem eines Sanitäters vergleichbar ist. Neben Zubehör für die Wundversorgung ist unter anderem ein Beatmungsset enthalten.

Der First-Responder-Koffer, ähnelt von der Ausstattung her, dem eines Sanitäters. Nur Medikamente sind nicht enthalten. Foto: Dario Teschner

Mehr als 210 First-Responder-Einsätze

In 2021 gab es insgesamt 167 Einsätze der First Responder. In diesem Jahr sind es noch mehr. Auf mehr als 210 First-Responder-Einsätze und 2500 Einsatzstunden blicken Marco Dierkschneider, Fabio Haberkamp und die anderen rund 20 Teammitglieder aus Lienen und Kattenvenne in 2022 zurück – und bis zum Jahreswechsel könnten noch ein paar dazukommen.

Der Dienstplan für die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel steht und ist gut gefüllt. „An Sonn- und Feiertagen sind wir personell immer gut aufgestellt. In der Woche ist es da schon schwieriger, da wir das ja neben unserer eigentlichen Tätigkeit machen“, berichtet Haberkamp.

Wie finanzieren sich die First-Responder?

Finanziert wird der First-Responder hauptsächlich durch Spenden. Erst vor Kurzem gab es einen neuen Einsatzwagen, der nun bis zum Jahresbeginn flott gemacht wird. Die Spenden sind wichtig, damit die First Responder weiterhin Leben retten können, denn beispielsweise bei einer Reanimation können Kosten zwischen 300 und 600 Euro entstehen.

Die First Responder werden von der Lienener Bevölkerung sehr geschätzt und gewürdigt. „Ein Mann, den wir vor Jahren mal kurz vor Weihnachten quasi unter dem Tannenbaum reanimiert haben, kommt noch heute jedes Jahr zur Weihnachtszeit vorbei, um uns Leckereien vorbeizubringen“, freut sich Dierkschneider über die Anerkennung, die ihm und dem Team entgegengebracht wird.