VdK Kattenvenne wagt Neustart

Nachdem es im Sozialverband VdK in Kattenvenne während der Corona-Pandemie ruhig geworden war und die gewohnten Veranstaltungen nicht stattgefunden haben, startete der Ortsverband nun mit der ersten Informationsveranstaltung. Wie der Verband in einer Pressemitteilung schreibt, gab es zuvor eine Sprechstunde, in der die weiteren Vorgehensweisen für Betroffene in Sachen Schwerbehindertenausweis und Beantragung von Pflegegraden besprochen wurden. Weiter erläuterte der VdK-Kreisvorsitzende Dr. Reinhold Hemker im Beisein von Peter Richtering, Kassierer des Ortsverbandes, die Vorgehensweisen und die Funktion der hauptamtlichen Rechtsberater des Kreisverbandes.

In der Info-Veranstaltung, an der auch der Schriftführer des VdK-Ortsverbandes Lengerich/Tecklenburg Peter Jahnke als ehrenamtlich tätiger Sozialberater teilnahm, ging es vorwiegend um die inhaltliche und sozialpolitische Arbeit des VdK auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene. Ohne lokale Verankerung und Aktivitäten vor Ort auch im kommunalpolitischen Bereich in Sachen Barrierefreiheit oder Informationsvermittlung unter anderem durch Ratsmitglieder seien die oft komplizierten Gesetze in den Bereichen Gesundheit, Pflege oder Schwerstbehinderung nicht zu vermitteln, ist Hemker überzeugt. Ursula Schippmann, Ratsfrau und langjähriges VdK-Mitglied, bestätigte dies. Sie verwies auf die Leistungen besonders von Frauen in der häuslichen Pflege. Darauf, so Hemker, werde auch am 2. April auf dem Verbandstag des VdK-Kreisbandes Steinfurt im Zusammenhang mit der geplanten Kampagne zur Verbesserung der Situation im Bereich der häuslichen Pflege eingegangen. Schippmann wird dort den Kattenvenner Ortsverband als Delegierte vertreten.

Die Jahreshauptversammlung, bei der unter anderem Neu- und Nachwahlen und Jubilarehrungen auf der Tagesordnung stehen, die wegen der in der Corona-Pandemie ausgefallenen Hauptversammlungen nicht stattgefunden haben, steht für den 28. April, 18 Uhr, Gaststätte Gravemeier, im Terminkalender des VdK Kattenvenne.