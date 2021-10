Wenn die Landfrauen Lienen Kattenvenne zu Veranstaltungen einladen, sind diese häufig mit interessanten Vorträgen zu aktuellen Themen verknüpft. Das war auch am Donnerstag so, als die Vereinigung in das Gasthaus „Waldschlösschen“ einlud. Im Mittelpunkt stand die Kernaussage: „Wege aus der Wegwerfgesellschaft“, über die Anna Lena Hörsken sprach.

Willkommen geheißen von Mit-Organisatorin Antje Quiller und gestärkt mit Kaffee und Kuchen folgten die Besucherinnen gespannt den Ausführungen der Referentin, die nicht nur viele Informationen rund um Nachhaltigkeit, Konsumdenken und das sogenannte Containern gab, sondern auch Lösungsansätze aufzeigte.

„Es sind Themen, die Sorgen machen und uns bewegen“, sagte Anna Lena Hörsken und hatte erschreckende wie auch überraschende Fakten für ihre Zuhörerinnen parat. Diese drehten sich nicht nur um globale Daten, sondern auch die eines durchschnittlichen Haushaltes. So erzählte die gebürtige Holperdorperin beispielsweise, dass jeder Kleiderschrank jedes Jahr im Schnitt um gut 60 Teile ergänzt werde und „40 Prozent der Kleidung selten oder nie getragen wird“.

Zugrunde liege dem unter anderem, dass der Wert eines Stückes immer geringer und der Einkauf so einfach gemacht werde.

Beim Lebensmitteleinkauf sei es ähnlich, wie Anna Lena Hörsken berichtete. Etwa 600 Gramm Nahrungsmittel würden pro Tag und pro Person weggeworfen, sagte die ausgebildete Pädagogin und in vielen Bereichen Engagierte. Das Interesse an ihren Ausführungen war groß, wie den Kommentaren der Besucherinnen zu entnehmen war. „Soviel werfe ich nicht weg“, meinte eine der Anwesenden. „Schon beim Erzeuger wird weggeworfen, weil der Supermarkt nicht alles abnimmt“, wusste eine anderer Zuhörerin.

Wie es den Anwesenden mit diesen Informationen gehe, wollte Anna Lena Hörsken wissen. „Es macht ein schlechtes Gewissen“, so eine Stimme, „es macht sehr nachdenklich“, meinte eine andere Frau. Ein Thema, mit den sich die Anwesenden intensiv auseinandersetzten.

Individuelle wie auch generelle Lösungswege führte die Referentin auf. So könne jeder einzelne seine Bedürfnisse hinterfragen, etwa „ob ein Kauf notwendig ist oder er nur ein Ersatz für etwas anderes ist“, so Anna Lena Hörsken. Mit kreativen Strategien könne man Wege finden, das eigene Konsumverhalten zu ändern und dies nicht als Verzicht, sondern vielmehr als Bereicherung zu empfinden. Insbesondere bei Gruppierungen wie den Landfrauen und ihrem Netzwerk gebe es gute Voraussetzungen dafür. Rege Diskussionen wuchsen aus den Ausführungen der Gastrednerin.

Sie selber gehe „containern“, sagte Anna Lena Hörsken und „hole mir die Hälfte meines Essens aus dem Müll“. Wie gut ihr das gelinge, erläuterte sie den Zuhörern im weiteren. Auch wenn sich dem sicherlich nicht jede anschließen wird, appellierte sie an die Anwesenden, dass sie einen eigenen Beitrag beisteuern sollten, um den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten.

Die Landfrauen Lienen Kattenvenne haben auch im November interessante Veranstaltungen geplant: beim Kreislandfrauentag am 9. November in Saerbeck soll es um Lebensqualität und „Das eigene Spielfeld“ gehen, am 18. November wird in natürlichem Tongeschirr gekocht und gebacken. Vorweihnachtlich wird es am 24. November, wenn die Landfrauen zum basteln von Adventsschmuck aus Tannengrün einladen.