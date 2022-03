Viel Applaus für zahlreiche Klassiker

„Der westfälische Boogie-König“ wird Christian Bleiming gern genannt. Er selbst wundert sich darüber, denn das war vor Jahren nur als einmaliger Gag gedacht. Aber der ist nun in der Welt und so verkehrt ist die Bezeichnung schließlich nicht. Der Musiker wurde 1960 in Coesfeld geboren und ist seit 1984 in Münster beheimatet. Am Samstagabend gastierte er nicht zum ersten Mal im Lienener Haus des Gastes. Er freute sich über eine ansehnliche Zahl von Besuchern, für die er ein schwungvolles Programm mit zahlreichen Klassikern des Genres vorbereitet hatte.

Als Einstieg in das Konzert wählte er den selbst geschriebenen Titel „Stompin‘ at the Subway“ aus dem Jahr 2011, der sich auf die legendäre Musikbar in Köln bezieht. „Live ist immer besonders“, betonte er. Die Zuhörer dankten ihm, dass er die Spielfreude in der langen Zeit ohne Auftritte nicht verloren hatte, applaudierten und wippten mit den Füßen. Seinem langjährigen Freund, dem Pianisten Leopold von Knobelsdorff, widmete Bleiming den Titel „Blue Bungalow Bounds“, in dem er dessen Klavierstil nachempfand. Als Hommage an Jimmy Yancey hatte er „Rockin’ for Jimmy“ verfasst. Dass sich selbst ein Musicalsong im Boogie-Woogie-Rhythmus spielen lässt, bewies er mit „Oh, Lady be good!“ von George Gershwin aus dem Jahr 1924. Improvisation bewege sich immer im Spannungsfeld zwischen dem Original und den eigenen Ideen, hatte er 2015 in einem Interview erklärt.

Bleimings Interpretationen verliehen den alten Klassikern einen außergewöhnlichen Touch, der sie mitunter in einem ganz anderen Licht als das Original erschienen ließ. Seine Virtuosität an den Tasten erreichte im „Honky Tonk Train Blues“ von Meade „Lux“ Lewis ein atemberaubendes Tempo. Axel Zwingenberger bezeichnete die Komposition einmal als „die berühmteste Nummer im Boogie-Woogie Piano über die Eisenbahn“. Bleiming fügte eine Spezialbearbeitung hinzu, bei der das Rattern von Zugrädern nicht zu überhören war.

Da der Pianist und Komponist auf eine stattliche Anzahl veröffentlichter Alben verweisen kann, hatte er eine Auswahl davon mitgebracht. Darunter auch die Vinylscheibe „Blues Everywhere“, bei deren Produktion er mit dem Gitarristen Amandus Grund und der Sängerin Izi Onslow zusammenarbeitete. Mit dem Musikstil kam er erstmals 1974 in Berührung, als er Radiomitschnitte eines Blues- und Boogie-Woogie-Konzertes hörte. „Das hat mich gepackt und nicht mehr losgelassen“, erinnerte er sich. Es macht ihm immer noch viel Spaß. Seit den 1980er-Jahren erfreut Bleiming das Publikum auch mit Eigenkompositionen, die jedoch ihre Vorbilder nicht leugnen wollen. Im zweiten Teil des schwungvollen Vortrags erklangen unter anderem der Gassenhauer „The Sheik of Araby“ des Autoren-Trios Ted Snyder, Harry B. Smith und Francis Wheeler oder die über hundert Jahre alte Bluesballade „Make Me a Pallet on The Floor“.

Der Abend endete nach langem Beifall erst mit der zweiten Zugabe, dem Gospelsong „Just a Closer Walk With Thee“.