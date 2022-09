Viel Bewegung an zehn Stationen

„Wir wollen die Kinder mehr in Bewegung bringen“, lautete die Intention des vierstündigen Angebots. Das freie Spiel am Aktionstag ähnelte dem regelmäßigen Eltern-Kind-Turnen.

Langeweile hatte am Sonntag in der Sporthalle am Ölberg keine Chance. Spiel, Sport und Spaß hielten ganz gezielt für die Jüngsten Einzug, denn der Turnverein Kattenvenne (TVK) hatte zum „Familientag für uns alle!“ eingeladen. Verknüpft war das Angebot mit dem Kinderbewegungsabzeichen NRW und dem Kibaz-Parcours.

Mit vier Stunden Bewegung, aber auch mit Stärkungen für das leibliche Wohl, hatte das Orga-Team ein Rundum-Paket geschnürt und dafür auch Unterstützung von einigen Müttern sowie Jugendlichen bekommen. FSJler, Spieler der vereinseigenen C-Jugend und der Herren halfen aus.

„Wir wollen die Kinder mehr in Bewegung bringen“, erklärte Birgit Krumme die Intention des vierstündigen Angebots. Das freie Spiel am Aktionstag sei ähnlich dem regelmäßigem Eltern-Kind-Turnen aufgebaut, sagte die Abteilungsleiterin des TVK weiter. Zudem wolle man möglichen Folgen der Corona-Auszeit entgegenwirken.

Gezielt, dabei aber spielerisch konnten die Kinder im Rahmen des Kibaz-Parcours sporteln. Ganz unbewusst übten sich die Kleinen beispielsweise im sozialen Entwicklungsbereich, indem sie paarweise mit Gymnastikstangen und einem Ball Hindernisse überwinden mussten. Ein großes Memory trainierte das Merken und Wiedererkennen, die Aufgabe an der großen Sprossenwand lieferte mit dem Sprung auf eine Matte Impulse für den psychisch-emotionalen Bereich. Zehn Stationen gab es insgesamt. Wenn sie an allen teilnahmen, bekamen die Drei- bis Siebenjährigen Urkunden, Malbücher und Straßenmalkreiden.

Etliche Eltern mit ihren Kindern nutzten den Familientag zum sportlichen Beisammensein. „Ich finde es gut, wenn die Kinder schon im frühen Alter die Sporthalle und den Sport kennenlernen“, sagte Gesa Lammert, die mit ihrem Sohn zum Turnen kam. Nicht nur das Bewegungsangebot gefiel ihr, auch sei das Treffen mit anderen Kindern und Eltern schön, um mal wieder ins Gespräch zu kommen. „Es wurde ein schönes Familienprogramm ausgearbeitet“, lobte sie die Organisatoren.

Wer Lust hat, mit seinem Kind weiter zu sporteln, hat dazu Gelegenheit immer mittwochs von 15.30 bis 17 Uhr beim Eltern-Kind-Turnen.