Vom Land gibt‘s 180 .000 Euro für Baumaßnahmen

Grund zur Freude über satte Förderungen: Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt mit insgesamt rund 180. 000 Euro sowohl den Umbau der ehemaligen Sparkassen-Filiale in Kattenvenne in eine Arztpraxis als auch die Ausstattung des Lienener Feuerwehrgerätehauses mit motorbetriebenen Eingangstüren sowie einem elektronischen Zutrittskontrollsystem. Mit dem Umbau der Sparkasse soll die Quartierqualität des Ortsteils gefördert werden.

Doch der Reihe nach: Die erste Baumaßnahme soll noch in diesem Jahr am Feuerwehrgerätehaus in Lienen umgesetzt werden. Insgesamt vier moderne, motorbetriebene Eingangstüren sowie ein elektronisches Zutrittskontrollsystem sollen installiert werden, um die vorhandenen manuell zu bedienenden Türen, die aufgrund ihres Alters bereits entsprechende Abnutzungserscheinungen zeigen, zu ersetzen, schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung.

So könne im Einsatzfall die Rüstzeit bis zum Ausrücken der Freiwilligen Feuerwehr verkürzt werden. Oder anders: Durch diese Baumaßnahme wird ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit der Einsatzkräfte und der Bevölkerung geleistet, heißt es im Pressebericht weiter. Das Land NRW beteiligt sich mit über 15 000 Euro an dieser Maßnahme, die aus dem Sonderaufruf „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2022“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung finanziert wird.

Die zweite Baumaßnahme betrifft die Schaffung einer Arztpraxis in den ehemaligen Räumlichkeiten der Sparkassen-Filiale an der Buchentorstraße in Kattenvenne. Die Verwaltung hat die dafür erforderlichen Genehmigungsverfahren laut eigener Aussage bereits eingeleitet und ein Architekturbüro mit der baulichen Umsetzung der Baumaßnahmen beauftragt.

Ziel sei die Umnutzung der vorhandenen dörflichen Bausubstanz zur Sicherung der ärztlichen Grundversorgung. Diese Maßnahme sei insofern ein wichtiges Element zur dauerhaften Stärkung der Quartiersqualität im Ortsteil Kattenvenne, teilt die Verwaltung mit.

Das Land hat der Gemeinde Lienen für dieses Projekt im Rahmen des Förderprogramms „Dorferneuerung 2022“ eine Zuwendung in Höhe von 164 500 Euro bewilligt. Dieses Förderprogramm ist Teil der Umsetzung der von Bund und Land gemeinsam finanzierten Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“. Federführend ist auch für dieses Projekt das nordrhein-westfälische Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.