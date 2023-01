Von Barock bis Boogie

Mit einem Neujahrskonzert im Haus des Gastes in Lienen sorgte das Nordwestdeutsche Kammerensemble am vergangenen Freitagabend für beste Abendunterhaltung.

Nordwestdeutsches Kammerensemble beim Neujahrskonzert in Lienen

Eine besonders liebgewordene Veranstaltung gehört für viele Musikfreunde aus Lienen und dem Umkreis zum Jahresanfang dazu: seit vielen Jahren begeistert das Nordwestdeutsche Kammerensemble im Haus des Gastes mit den unterschiedlichsten Melodien. Nicht nur für die Musiker bedeutet das Konzert eine wichtige Tradition, sondern auch für viele Besucher. Das „volle Haus“, bis auf den letzten Platz besetzt, bewies das wieder einmal mehr.

Gewohnt vielseitig, vermutlich das Erfolgsrezept des Ensembles, bot sich das Quartett mit den Instrumentalisten Hansdieter Meier (Violine), Felix Meier (Violoncello), Gunilt Gehl (Viola) und Andreas Groll am Klavier. Dabei gingen sie nahezu chronologisch vor, vom Barock bis zum Boogie.

So begannen die Musiker mit dem Concertino Allegro moderato aus dem 18. Jahrhundert und spielten aus diesem Zeitraum auch Werke von Händel, Mozart oder Richard Strauß. Einen Sprung in das 19. Jahrhundert machten die Akteure nach der Pause, und zwar mit dem „Daffodil Dance“von Sidney Crooke. Für Begeisterung sorgten sie mit Claude-Michel Schönbergs „I Dreamed A Dream“ und mit Glenn Millers „Little Brown Jug“, mit denen sie sich hinüber in das Zwanzigste Jahrhundert musizierten.

Gekonnt moderierte Hansdieter Meier zwischen den einzelnen Vorträgen. Kurzweilig, unterhaltsam und gleichermaßen informativ kündigte er die Stücke jeweils an. So bekam das Publikum nicht nur einen Musikgenuss präsentiert, sondern konnte sich auch ein Bild von den unterschiedlichen Komponisten, deren Leben, Streben und Schaffen machen.

Das gelang ebenso bei den weiteren Stücken, beispielsweise bei Paul Simons modernem Klassiker „Bridge over troubled water“ und „I Wish“ von Stevie Wonder.

Nach einem über anderthalbstündigen Konzert und mehreren Zugaben bedankten sich die Besucher bei den Musikern. „Das war ganz, ganz tolle Musik“, brachte es ein Zuhörer auf den Punkt.