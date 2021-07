Waffenlager ohne Bezug zur RAF

Festnahmen nach Durchsuchungen in Lienen, Osnabrück und anderen Orten

Lienen/Landkreis Osnabrück

Seit Anfang des Jahres ermitteln die Polizei und die Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Im Fokus stehen insgesamt zehn Männer und Frauen im Alter zwischen 20 und 59 Jahren. Mitte Juni schlugen die Ermittler zu und nahmen in Georgsmarienhütte/Oesede mehrere Tatverdächtige fest. Außerdem beschlagnahmten sie mehrere Kilogramm Betäubungsmittel. Es folgten Durchsuchungen unter anderem in Lienen.

Von Dietlind Ellerichund