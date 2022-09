Waldorf-Eltern zeigen Flagge

Lienen

Draußen am Dorfteich viele spielende Kinder, drinnen im Haus des Gastes die Besucherreihen so voll wie selten, wenn der Planungs- und Bauausschuss der Gemeinde tagt. Dutzende Lehrer und Eltern der Waldorfschule waren gekommen, um dem Gremium ganz offensichtlich eines deutlich zu machen: Nach ihrem Willen soll die Schule dauerhaft im Gebäudekomplex der ehemaligen Hauptschule am Lührmannsweg bleiben dürfen.

Von Michael Schwakenberg