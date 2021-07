„Was haben die da gemacht?“

Lienen

Zur Premieren-Ausstellung hatten Franz Winkelkotte und Wendelin Gräbener eingeladen, um den Nachbarn zu zeigen, was auf dem Gehöft in Holperdorp alles an Umbauten gelaufen ist. Daraus hat sich die Holperdorper Hofausstellung entwickelt, zu der das Künstler-Paar einmal im Jahr professionelle Kunstschaffende einlädt. Die Resonanz ist überwältigend mit 2500 bis 3000 Besuchern. Heute beginnt die 25. Ausstellung.

Von Michael Baar