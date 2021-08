Weggebeamt in andere Welten

Mehr Publikum hätten die beiden sicher verdient: Susanne Tiggemann und Bernd Witte. Auch diese beiden: Erhard Piech und Rolf Kötterheinrich. Und auch die hier: Thomas Kubendorff und Ronja Klauschke. Aber es sollte nicht sein. Es war am Sonntagmorgen schlicht zu kalt und zu nass. Picknick im Heckentheater? Nee, geht leider heute nicht, werden sich etliche Eltern gedacht haben. Und so war Jano Teuber mit seinen vier Jahren nicht nur der Jüngste beim Erzähltheater und Familienpicknick in Kattenvenne, sondern auch der Einzige unter 18. Um es an dieser Stelle gleich vorwegzunehmen: Der Ostbeverner hörte über 30 Minuten vollkommen weggebeamt zu, er bewegte sich so gut wie nicht. Erst nach über einer halben Stunde ließ seine Konzentration ein bisschen nach. Kann es ein größ­eres Kompliment für Erzähler wie Susanne Tiggemann und Bernd Witte geben? Immer wieder lachte Jano laut auf, so sehr, dass alle anderen im Bühnenhaus mitlachen mussten.

