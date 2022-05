Wenig Wasser und viel Sonne

Stefan Eppmann arbeitet als Landschaftsgärtner bereits seit 13 Jahren. So kann der 41-Jährige beurteilen, dass die Trockenheit mehr und mehr ein Thema wird: „Der März war viel zu trocken. Auch der April bietet in der so wichtigen Wachstumszeit zu wenig Wasser für die Pflanzen.“ Für ihn, seine Arbeit und in erster Linie die Natur werde das zum Problem.

Die Zahlen des Deutschen Wetterdienstes DWD untermalen den trockenen Eindruck: 5,7 Liter Regen gab es pro Quadratmeter im bundesweiten Schnitt in den ersten Wochen im März. Ähnlich trocken war zuletzt der März 1929 (!).

Eppmann vom gleichnamigen Betrieb aus Lienen betont, dass der sandige Boden in der Umgebung zusätzliche Schwierigkeiten bereite, weil dieser noch mehr gewässert werden müsse. Der Betrieb des Lieneners hat sich auf die Verlegung von Rollrasen spezialisiert, auch hier sei die aktuelle Trockenheit nicht förderlich, weil der Boden sowohl vor als auch nach dem Verlegen angefeuchtet werden müsse. Ein anderes Anzeichen für die Trockenheit: Beim Anlegen von Gärten auf Privatgrundstücken wolle knapp jeder zweite Kunde eine Beregnungsanlage eingebaut haben. Diesen Eindruck bestätigt Jan-Hendrik Meyer vom gleichnamigen Landschaftsbau: „Die Kundinnen und Kunden wollen immer mehr Zisternen, die wir einbauen, damit im Notfall immer genug Wasser da ist und man nicht abhängig ist.“

Generell empfiehlt Eppmann langfristig zu denken, weil sich die trockenen Perioden zuletzt verstärkt hätten: „Deswegen ist es sinnvoll direkt auf heimische Gewächse wie Weißdorn statt auf Kirschlorbeere und Thuja aus dem Ausland zu setzen, die in der Regel sehr viel Wasser brauchen.“ Generell empfehle es sich bei der Auswahl von Büschen, Bäumen und Sträuchern auf die Anpassungsfähigkeit am Standort zu achten.

Ähnliches berichtet Meyer. Der 32-Jährige, der vor rund zehn Jahren den Landschaftsgarten-Betrieb seiner Mutter übernommen hat, stellt in diesem Zusammenhang vor allem die Tröpfchenbewässerung heraus: „Auch in Hochbeeten empfiehlt sich das, weil es erstens Wasser spart und zweitens gezielt an die Wurzeln geht.“ Stichwort Hochbeet: In dieses passen auch so manche Kräuter gut hinein, hier seien besonders Salbei und Thymian sehr wassersparend. Generell sei es außerdem wichtig auf einem lockeren Boden und direkt an der Wurzel zu gießen.

Zwar seien Steingärten mit weniger Bepflanzung ein probates Mittel gegen die Trockenheit, für Meyer allerdings weniger eine Option: „Es gibt einige Kunden, die es sich noch wünschen, ich bin aber auch aus klimatechnischen Gründen kein Fan davon.“