Weniger Plakate – mehr digital

Auf der Werbefläche für die Parteien am Kreisverkehr an der Feuerwache war bis Freitagnachmittag nur das Konterfei von Dr. Jan-Niclas Gesenhus, dem Direktkandidaten von Bündnis 90/Die Grünen, zu sehen.

Dieses Jahr wird es sie nicht geben: Die zahlreichen bunten Plakate mit wohlüberlegten Sprüchen, prominenten Gesichtern und großen Visionen für die Zukunft. Zumindest werden die Wahlplakate im Ortskern von Lienen auf die von der Gemeinde aufgestellten Wahltafeln beschränkt bleiben. Das beschlossen die im Rat vertretenden Gemeinden in diesem Jahr. Auch mit Blick auf die anstehenden Bundestagswahlen am 26. September bleiben die Parteien bei dem Motto: Weniger Plakate – dafür andere Mittel. Womit CDU, SPD, FDP und das Bündnis für Ökologie in den kommenden Wochen überzeugen wollen? Wir haben uns umgehört.

Carsten Antrup, Vorsitzender der FDP befürwortet im WN-Gespräch erneut das Ende vom „Wettrüsten“ durch Plakate: „Den ganzen Ort zuzukleben – das bringt niemandem etwas.“ Die Liberalen wollen lieber auf den direkten Bürgerkontakt setzen. Einen zentralen Ort gebe es in Lienen und Kattenvenne zwar nicht, aber die Partei wolle sich unter anderem an Supermärkten aufstellen. Antrup möchte außerdem den FDP-Kreiskandidaten Christian Markert in die Gemeinde holen: „Da steht noch nichts fest, aber wir würden uns sehr freuen. Unser Kandidat zeichnet sich durch großes Engagement und Ehrgeiz aus.“

Auch im Lager der Konkurrenz, bei den Christdemokraten, ist man von ihrer Kandidatin überzeugt: „Wir werden zwei Termine mit Anja Karliczek vor Ort haben. Neben einem noch nicht terminierten Unternehmergespräch laden wir zum Bürgergespräch am 3. September ins Alte Farmhaus ein“, freut sich CDU-Vorsitzender Gerhard Schomberg: „Wir schätzen sie sehr, weil sie trotz ihrer zahlreichen Aufgaben als Ministerin immer ein offenes Ohr für unsere Probleme vor Ort hat und schnell Hilfe anbieten kann.“ Auch Schomberg begrüßt die Reduzierung von Plakaten. Trotzdem: Diese Regelung gilt nur für innerorts. So hat die CDU beschlossen, zwei größere Plakate am Ortsausgang von Lienen und am Kreisverkehr in Kattenvenne Richtung Glandorf aufzustellen. Neben den üblichen Wahlständen verweist Schomberg auf die eigene Homepage sowie den Auftritt in den sozialen Medien wie bei Facebook: „Der Wahlkampf im Netz nimmt enorm an Bedeutung zu. Daran orientieren wir uns.“ Auch wenn er in den vergangenen Jahren beobachtet habe, dass die heiße Phase des Wahlkampfes sich stets auf die letzten Wochen und Tage vor dem Termin beschränken würde, wisse seine Partei um die Bedeutung der Briefwahlen: „Es ist auch aufgrund der Pandemie davon auszugehen, dass der Anteil derer, die im Vorfeld bereits per Briefwahl abstimmen werden, groß sein wird. Deswegen geht es schon jetzt darum Menschen für die CDU zu überzeugen.“

Um Stimmen zu werben ist auch die Aufgabe für Georg Kubitz vom Bündnis für Ökologie und Demokratie – was offensichtlich auf der Hand liegt: Für Bündnis 90/Die Grünen. Zusammen mit dem Grünen-Ortsverband sind Aktionen geplant, die den einen oder anderen davon überzeugen soll, doch sein Kreuz bei den Grünen und für Kandidat Dr. Jan-Niclas Gesenhues zu setzen. Der Kandidat war am Samstag bereits vor Ort. Bei zwei Bürgergesprächen in Kattenvenne und Lienen sollte vor allem die Bedeutung des ländlichen Raums in den Mittelpunkt gerückt werden.

Der nächste fixe Termin für Kubitz und Co ist der 18. September. Kurz vor den Wahlen wollen die Mitstreiter an zwei Ständen in beiden Ortsteilen die Fragen der Lienener beantworten. Stände haben im Wahlkampf die gleiche Tradition wie der Brief an die Erstwähler. Kubitz: „Das machen wir schon seit vielen Jahren so. Damit wollen wir in erster Linie auf die Wahlen aufmerksam machen.“

Natürlich geht es auch im Lager der Grünen nicht ohne Internet: „Wir bespielen viele soziale Medien und wollen dabei vor allem die so wichtigen Inhalte wie den ÖPNV für den ländlichen Raum nach vorne stellen“, so der Bündnisvorsitzende. Im Programm der Grünen erkennt er einen klaren Vorteil gegenüber den anderen Parteien: „Die Grünen sind die einzigen, die den Kampf gegen den Klimawandel sozialverträglich und mit einem klaren Plan für die Wirtschaft umsetzen wollen.“

Traditionell sieht Karsten Huneke, Vorsitzender der SPD dies anders: „Wir sind die Partei des sozialen Ausgleichs. Und das wollen wir auch in Lienen deutlich machen.“ Unter anderem soll dafür Kreiskandidat Jürgen Coße den Ortsverband unterstützen, Termine stehen hier noch nicht fest. Insgesamt ist es Huneke wichtig, die Aspekte Respekt, Toleranz und Gerechtigkeit, die die SPD mittragen würde, nach vorne zu stellen. In den kommenden Tagen wollen die Sozialdemokraten hierfür Plakate an den dafür vorgesehenen Stellen im Ort anbringen: „Daneben haben wir aber auch schon auf privaten Grundstücken Plakate aufgestellt.“ Wie die anderen Parteien wollen sie außerhalb des Ortes größere Banner aufstellen und verweisen auf den Internetauftritt: „Ich glaube unsere Auftritte in den sozialen Medien und auf der Homepage waren wir noch nie so gut wie jetzt.“