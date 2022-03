Wenn das Öl ausgeht . . .

Hamsterten die Menschen zu Beginn der Corona-Pandemie vor allem Hefe, Mehl und Toilettenpapier, tun sich aktuell große Lücken in den Speiseölregalen auf. Grund sind neben Hamsterkäufen kriegsbedingte Lieferengpässe. Auch in den Märkten in Kattenvenne und Lienen gibt es leere Regale und deshalb Höchstabgabemengen bei einigen Produkten.

Wie vor fast genau zwei Jahren, als sich Corona in der Region erstmalig in größerem Umfang ausbreitete, sind Regalplätze in einigen Supermärkten wieder leer. Was damals vor allem Hefe und Toilettenpapier betraf, trifft nun Speiseöl, das entweder ganz fehlt oder nur noch rationiert verkauft wird. Wieder einmal heiß begehrt ist aber auch das Mehl, wie in zwei Supermärkten in Lienen und Kattenvenne deutlich wird.

Sabine Daweke, Filialleiterin des Frischemarkts Meyer in Kattenvenne, schüttelt den Kopf, als sie vor den leeren Regalen steht. „Die Menschen haben vor allem beim Speiseöl Angst, dass es in den nächsten Wochen viel teurer wird“, weiß die Fachfrau, kann allerdings Entwarnung geben. Zwar seien die Preise in den vergangenen Wochen um einige Cent angestiegen, aber: „Die Menschen sehen es an der Tankstelle bei den Spritpreisen, auch bei der Energie – es wird einiges teurer, aber im Supermarkt sollte man davor keine Angst haben.“

So manche Diskussion habe sie an der Kasse bereits führen müssen: „Seit einigen Wochen gibt es wieder Kunden, die mehr als üblich einkaufen wollen.“ Außerdem sei es auch vorgekommen, dass zu unterschiedlichen Uhrzeiten verschiedene Familienmitglieder in den Supermarkt gekommen seien, damit der übermäßige Einkauf einzelner Produkte an der Kasse nicht auffalle, hat sie beobachtet und die entsprechenden Konsequenzen gezogen. Nur noch eine Flasche Öl und zwei Packungen Mehl sind pro Kunde erlaubt. Darauf weist unter anderem ein Schild an der Kasse hin.

Das „Hamstern“ ist aber nur die eine Seite des Pro-blems. „Wir merken seit zwei Wochen, dass wir weniger Ware bekommen“, beschreibt sie den anderen Grund für die leeren Regale. Üblicherweise kämen dienstags die Speiseöl-Lieferungen, jede Woche 20 Rollboxen für das kleine Geschäft. An diesem Dienstag war das anders: „Es kam erstmals nichts mehr bei uns an.“

Außerdem: „Eigentlich bekommen wir 500 Kilogramm Mehl pro Woche, auch davon sind nur 50 Kilo bei uns angekommen.“ Und weiter geht‘s: „Kein Kopfsalat, kein Eisbergsalat, die Trauben fehlen auch. Diese Lieferungen kommen eigentlich jeden Tag.“ Eine Kollegin von Daweke ergänzt: „Möhren, Zucchini und vieles mehr fehlt aktuell auch zum ersten Mal.“ Auch beim Klopapier habe sich die Situation verändert, führe aber noch nicht zu einer Rationierung der Produkte.

Genauere Informationen zu weiteren Lieferungen liegen ihr noch nicht vor, für die Zukunft wird sie weiter bestellen wie immer und darauf hoffen, dass sich die Situation beruhigt und sich damit die Regale wieder füllen.

Die Rationierung sei auch deswegen wichtig, weil das Geschäft viele ältere Kundinnen und Kunden habe, die für ihre Besorgungen nicht weit fahren könnten, gleichwohl auf den Kauf der Produkte angewiesen seien. „Zu Anfang – vor ungefähr zwei Wochen – haben wir das noch gar nicht mitbekommen, aber dann unter anderem schnell gemerkt, wenn Kunden bis zu zehn Kilogramm Mehl kaufen.“ Außerdem seien einige Menschen aus Nachbarorten wie Lengerich oder Bad Iburg im Markt gewesen: „Die bekommen in ihren Stammmärkten nichts. Aber bei uns ist die Situation ja leider keine andere.“

Insgesamt kann Daweke nur mit Unverständnis reagieren: „Zu Beginn der Corona-Pandemie haben viele von gegenseitiger Solidarität gesprochen. Auch jetzt ist das angesichts des Krieges wieder ein Thema, aber wenn es um den eigenen Einkauf geht, dann denkt wieder jeder an sich.“

Eine ähnliche, aber nicht ganz so prekäre Lage schildert Salaba Reinhardt aus dem K+K-Verbrauchermarkt in Lienen: „Auch wir haben unsere Waren rationiert und bieten pro Kunden nur noch zwei Packungen Mehl und eine Flasche Öl an. Diskussionen zu dem Thema gab es schon einige an der Kasse, die Nachlieferungen funktionieren aber noch gut und die Situation hält sich in Grenzen.“