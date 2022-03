Wenn Ute nicht aufgibt...

Schon mehrere Male stand Kirsten Annika Lange auf der Bühne im Haus des Gastes. Am Samstag, 30. April, um 20 Uhr kommt sie als Ute – Singlefrau Anfang 40, wohnhaft in einer Berliner WG – in dem Stück „Halbnackte Bauarbeiter“ zurück nach Lienen.

Schon mehrere Male stand Kirsten Annika Lange auf der Bühne im Haus des Gastes. Vielen dürfte noch das Stück „Verliebt, verlobt, verschwunden“ im Gedächtnis sein, erinnert die Touristinformationen in einer Pressemitteilung an „die Braut die im Baumhaus ihrer Kindheit über Männer, Frauen und Beziehungen ein witzig-satirisches Selbstgespräch führt“. Am Samstag, 30. April, um 20 Uhr komme sie als Ute – Singlefrau Anfang 40, wohnhaft in einer Berliner WG – zurück nach Lienen, kündigt die Gemeindeverwaltung weiter an.

„Ute gibt nie auf, sie ist eine Kämpferin! Nach dem Ende ihrer letzten Beziehung ist sie zu dem Schluss gekommen, beziehungsunfähig zu sein, die große Liebe als Märchen abzutun und ihre neu gewonnene Freiheit voll und ganz zu genießen. Soweit der Plan. Doch das ist alles leichter gesagt als getan. An Karriere ist nicht zu denken, die Mitbewohnerin nervt, und guter Sex ist sowieso Mangelware, sobald man die 30 überschritten hat. Das denkt Ute zumindest. Doch als plötzlich ein Johnny-Depp-Doppelgänger sowie der von Grund auf solide, nette Michael zeitgleich in Utes Leben auftauchen, wird ihre Welt auf dem Kopf gestellt“, heißt es weiter in der Presseinformationen über das Stück über Männerklischees, Frauenfantasien und die Erkenntnis, dass das Singledasein nichts für „Schwächlinge“ ist, man auch an seinen Problemen wachsen und alles dabei höchst amüsant sein kann.

Es bleibe nur eine Frage offen: Was hat die sexy Bauarbeiter-Cola-Werbung der 1990er-Jahre mit all dem zu tun? Nun, das Stück heißt „Halbnackte Bauarbeiter“, ist eine Bühnenadaption des gleichnamigen Romans der bekannten Kabarettistin Martina Brandl und wurde inszeniert von Anja Krüger.

Weitere Informationen hat das Team der Tourist-Information (0 54 83-73 96 50 oder E-Mail touristik@lienen.de). Dort können auch Karten zum Preis von 20 Euro reserviert werden.