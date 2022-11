Lienen

Vorstand und Mitglieder der AWO Lienen sind in Sorge, dass aus ihren Plänen, nach der Fertigstellung des Mehrfamilienhauses am Diekesdamm, in den Neubau einziehen zu können, nun doch nichts werden könnte. Denn das Gerücht geht um, die Gemeinde habe unlängst einen Pachtvertrag über 15 Jahre für das komplette Gebäude unterschrieben. Was ist dran?