Westfälischer Boogie-König kommt nach Lienen

Christian Bleiming, der als Westfälischer Boogie-König gilt, tritt am 11. März wieder im Haus des Gastes in Lienen auf.

Christian Bleiming ist bekannt als Westfälischer Boogie-König. Er interpretiert die Klassiker des Genres ebenso wie seine hörenswerten Eigenkompositionen. Der Münsteraner ist regelmäßiger Gast in Lienen und präsentiert jedes Jahr den traditionellen Blues-Stil in der Art von „Pinetop“ Smith, Meade „Lux“ Lewis und anderer Altmeister. Damit hat er sich in seiner über 30-jährigen Karriere nicht nur im Münsterland, sondern auch weit darüber hinaus einen gewissen Ruhm erspielt.

Der Musiker wurde 1960 in Coesfeld geboren und ist seit 1984 in Münster beheimatet. Mit dem Musikstil kam er erstmals 1974 in Berührung, als er Radiomitschnitte eines Blues- und Boogie-Woogie-Konzertes hörte. Bleiming war viele Jahre regelmäßig in der WDR-Fernsehtalkshow „Theatercafe live“ zu erleben, bevor ihn seine Tourneen bis nach Sylt, Dresden, zum Bodensee oder auch ins Ausland führten. Außerdem ist er Preisträger beim „German Boogie Award“ in der Sparte Blues & Boogie Woogie Piano“.

Mit Klassikern wie „Oh, Lady Be Good“ von George Gershwin aus dem Jahr 1924 und vielen Eigenkompositionen wie „Boogie Woogie Power Train“, „Pinetops delight“ oder „C. B. Boogie“, sorgt er bei seinem Publikum immer wieder für Begeisterung. „Fällt mir kein Titel zum Stück ein, benutze ich meine Initialen C. B“, verriet Christian Bleiming einst in einem WN-Interview.

Auch in diesem Jahr tritt der Meister seines Fachs live in Lienen auf und die Besucherinnen und Besucher können sich auf ein schwungvolles Programm mit zahlreichen Klassikern einstellen. Alles wird mit viel Humor und einem Augenzwinkern auf die Bühne gebracht. Da der Pianist und Komponist auf eine stattliche Anzahl veröffentlichter Alben verweisen kann, gelingt es ihm immer wieder das Publikum neu zu überraschen und mitzureißen.

Das Konzert findet am Samstag, 11. März, um 20 Uhr im Haus des Gastes statt. Karten zum Preis von 14 Euro sind bei der Tourist-Info unter

0 54 83/ 73 96 50 oder per Email unter touristik@lienen.de erhältlich. Die Tickets werden an der Abendkasse hinterlegt.