Wie die Verwaltung Energie spart

Energie sparen, dazu sind nicht nur Privathaushalte und Unternehmen in Deutschland aufgerufen, auch Kommunen sollen ihren Strom- und Gasverbrauch senken. Wie sieht es damit in Lienen aus? Ein Überblick.

Wie kann Energie eingespart werden? Mit dieser Frage haben sich seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine viele Städte und Gemeinden auseinandergesetzt, denn die Kosten für Gas, Strom und Heizöl sind eklatant in die Höhe geschossen. So mancher denkt beim Stromeinsparen an die Straßenbeleuchtung. Doch in den Kommunen darf es nicht überall komplett dunkel sein, im öffentlichen Raum gibt es eine Beleuchtungspflicht, um beispielsweise die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und sogenannte „Angsträume“ zu vermeiden.

Auch die Verwaltung in Lienen hat Ideen gesammelt, auf welche Art und Weise die Gemeinde die Kosten für zum Beispiel Strom, Gas und Wasser senken kann. Einige Vorschläge, wie etwa die Reduzierung der Raumtemperatur auf 19 Grad Celsius in den Verwaltungsgebäuden sowie die Optimierung der Heizungssteuerung am Bauhof-Gebäude und die vorzeitige Außerbetriebnahme des Brunnens am Thieplatz wurden bereits umgesetzt. Alle Bediensteten haben außerdem Info-Material erhalten, welches entsprechende Tipps dazu beinhaltet, wo sich beispielsweise der Stromverbrauch senken ließe.

Andere Energiesparmaßnahmen wiederum wurden bisher nur zum Teil oder noch gar nicht umgesetzt. Die Ausrüstung der Heizkörper mit elektronischen Thermostaten und der Einbau von Durchflussbegrenzern an Wasserhähnen befindet sich noch in der Prüfungs- beziehungsweise Umsetzungsphase. Auch der Austausch der Leuchtmittel in den Verwaltungsgebäuden gegen LED-Leuchtmittel erfolgte bisher nur teilweise. So wurde dies in den Fluren schon gemacht und die Büros sollen zeitnah folgen.

Speziell zur Weihnachtszeit wird die Leuchtdauer der festlichen Weihnachtsbeleuchtung, soweit diese nicht an die öffentliche Straßenbeleuchtung angeschlossen ist, deutlich reduziert. Darüber hinaus hat man in Lienen bereits im vergangenen Winter damit begonnen, die Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Technik umzurüsten. In diesem Jahr konnte das Vorhaben fertiggestellt werden.