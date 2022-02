„Will nicht, dass sich das weiter ausbreitet“

Rund 60 Menschen haben sich am Montagabend erneut hinter der Verwaltung getroffen, um von dort zu einer Demonstration durchs Dorf zu starten als Reaktion auf die sogenannten Spaziergänge von Corona-Leugnern, Impf-Skeptikern und Maßnahmen-Kritikern.

Bürgermeister Arne Strietelmeier (links) sprach am Montagabend zu den rund 60 Teilnehmern der Demonstration.

Rund 60 Menschen haben sich am Montagabend erneut hinter der Verwaltung getroffen, um von dort zu einer Demonstration durchs Dorf zu starten als Reaktion auf die sogenannten Spaziergänge von Corona-Leugnern, Impf-Skeptikern und Maßnahmen-Kritikern. Diese – etwa 20 Personen – hatten sich zur selben Zeit an der Kirche versammelt. Die Polizei leitete den Demonstrationszug so, dass es nicht zu einem Zusammentreffen beider Gruppen kam.