Winterliche Ruhe und Entspannung

Campen ist angesagt. Durch die Corona-Pandemie ist dieser Trend noch einmal verstärkt worden. Selbst jetzt in den Wintermonaten ist mancher mit Wohnmobil oder Wohnwagen unterwegs, wie sich beispielhaft am Eurocamp im Holperdorper Tal zeigt.

Herike Tobergte und Bernhard Krützmann leiten den Campingplatz in Holperdorp seit neun Jahren zusammen, in den 1990er Jahren übernahm Krützmann das Areal von Vater Ernst-August.

Was war das für ein herrlicher Tag am Donnerstag: 5 Grad, wolkenloser Himmel und strahlende Sonne im Januar. Dass sich so mancher Campingfreund auf den Weg zum Eurocamp im Holperdorper Tal des Teutoburger Waldes gemacht hatte, verwundert Eberhard Krützmann daher nicht. Aber auch sonst ist es auf dem Campingplatz, der in zweiter Familiengeneration geführt wird, alles andere als ruhig in den Winter-Monaten.