Streift ein Wolf durch Lienen? Zwischen den Ortschaften Schwege und Sudendorf war Anfang Dezember ein Tier fotografiert worden. Der Kreis Steinfurt teilt mit, dass es sich bei Sichtungen in der Region stets um einzelne Wolfsindividuen gehandelt habe. Ähnlich wie der Wolf, polarisiert derzeit auch das Muffelwild zwischen Lienen und Lengerich.

Wölfe und Mufflons haben eines gemeinsam: Ihr Vorkommen und ihre Verbreitung in der Region werden von der einen Seite befürwortet und von der anderen Seite abgelehnt.

Streift ein Wolf durch Lienen? Der Verdacht liegt nahe, denn erst vor kurzem wurde in der Grenzregion einer gesichtet. Ein 20-jähriger Glandorfer berichtete kürzlich von seiner Begegnung mit einem Wolf, den er am 8. Dezember auf dem Heideweg zwischen den Ortschaften Schwege und Sudendorf aus dem Auto heraus fotografiert hatte. Das scheue Raubtier war nur einen Augenblick zu sehen und verschwand schnell zwischen den Hecken. An den darauffolgenden Tagen wollen Spaziergänger den Fleischfresser im Waldgebiet Vinnenberger Forst noch gesehen haben, teilte Antonius Recker, der zur Jägerschaft Osnabrücker Land gehört, mit.