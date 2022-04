Yin Yang und Orca an Hals und Ohr

Wer bei Bohnen nur an Eintopf oder Salat denkt, ist in Sachen Schmuck noch nicht auf den Geschmack gekommen. Seit gut 20 Jahren fertigt Anja Oetmann-Mennen aus alten Bohnensorten Colliers, Ketten und Ohrhänger. „Innovative Produkte aus alten Sorten und Arten“ lautet seitdem ihre Devise.

Wer bei Bohnen nur an Eintopf oder Salat denkt, ist in Sachen Schmuck noch nicht auf den Geschmack gekommen. Seit gut 20 Jahren fertigt Anja Oetmann-Mennen aus alten Bohnensorten Colliers, Ketten und Ohrhänger. „Innovative Produkte aus alten Sorten und Arten“ lautet seitdem ihre Devise.

Ursprung für das kreative Tun der promovierten Agrarwissenschaftlerin war schon damals, als der Begriff „Biodiversität“ noch nicht in aller Munde war, die Erhaltung der Vielfalt. Schließlich haben die alten Bohnensorten, die in Vergessenheit zu geraten drohen oder zum Teil schon für immer verschwunden seien, „Eigenschaften, die nicht verloren gehen sollen“, sagt die heute 58-Jährige und meint etwa Resistenzen gegen Trockenheit oder Krankheiten. Ihr ist bewusst, dass heute noch niemand weiß, wie die Kulturpflanzen von morgen angesichts des Klimawandels und anderer ökologischer Anforderungen beschaffen sein müssen. Umso mehr sei die Sortenvielfalt ein Schatz, den es zu bewahren gelte.

Um den Geheimnissen von alten Bohnensorten wie „Orca“, „Yin Yang“, „White Coco“, die als „Lazy Housewife“ aus den Vereinigten Staaten kam, „Grüne Kaffee-Soja“, „Herren-Böhnle“, „Elster-Bohne“ und Co. auf die Spur zu kommen, versucht Oetmann-Mennen seit Jahrzehnten, diese anzubauen und zu vermehren, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg.

Dass die Bohnenvielfalt von faszinierender Schönheit ist, hat sie seitdem immer wieder beobachtet und den Entschluss gefasst, dass die Früchte zu schade seien, „um nur im Eintopf zu landen“.

Durchs Fädeln auf Edelstahl oder Nylon entstehen filigrane Schmuckstücke. Egal ob die Bohnen klein und dick, dünn und länglich, quer- oder längsgeteilt, beige, braun oder fast schwarz sind, ob sie durch Glasperlen ergänzt werden oder als Einzelbohne am Lederband hängen, am Ende entsteht nicht nur immer ein Hingucker, sondern auch ein Unikat. Eines mit dem die Trägerin gut umgehen müsse, gibt Oetmann-Mennen zu bedenken. Denn auch wenn die getrockneten Früchte vergleichsweise robust sind, nähmen sie Schaden, würden sie beim Schwimmen oder Duschen getragen. Ihre Kundinnen scheinen das zu wissen. Beschwerden gibt es selten. Dafür einige Prominente, die Oetmann-Mennens Schmuck stolz zur Schau stellen. So etwa die Fernsehköchin Sarah Wiener. Sie hatte als Botschafterin der UN-Dekade Biologische Vielfalt vor Jahren das Bohnen-Projekt der Kattenvennerin ausgezeichnet. Auch eine ehemalige bayerische Bio-Königin zierte sich mit einem Bohnencollier. Weitere Frauen aus Indien, Ruanda und den USA ließen sich ebenfalls gerne mit dem kreativen Schmuck ablichten, den die Agrarwissenschaftlerin ihnen bei ihren Besuchen in Deutschland überreicht hatte.

Für Anja Oetmann-Mennen ist die Gestaltung des Bohnenschmucks ein liebgewonnenes Hobby. „Echte Handarbeit“, bei der sie eine ruhige Hand braucht, wenn sie die Früchte mit dem „Dremel“, einem Feinbohrer, bearbeitet, um die Löcher zum Auffädeln zu erhalten. Vor allem ist es aber eine Herzensangelegenheit. „Mir ist es wichtig, dass die Menschen verstehen, worum es bei der Erhaltung der Vielfalt geht, dass die alten Sorten verloren zu gehen drohen“, beschreibt sie.