Zeichen gegen „Spaziergänger“

Unter dem Motto „Impfen statt Schimpfen“ läuft heute Abend die erste Demonstration in Lienen, die auch gegen die „Spaziergänge“ der Impfgegner setzen wollen. Vergleichbare Veranstaltungen gibt es bereits seit einigen Wochen in Lengerich (Bild).

Kerstin Bethge war noch nie auf einer Demonstration, angemeldet hat sie eine solche Veranstaltung bisher natürlich auch noch nicht – bis zum vergangenen Freitag. Da hatte die gebürtige Lienenerin sich mit Freunden, Familien und Bekannten kurzgeschlossen, erste Meinungen von diesen eingeholt und war schnell davon überzeugt, eine „Impfen statt Schimpfen“-Demonstration in Lienen auf die Beine zu stellen. Sie machte Nägel mit Köpfen: Der erste Demonstrationszug ist für heute Abend um 18 Uhr geplant.

Auslöser sind die „Spaziergänge“ von Menschen, die gegen das Impfen und gegen die Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auf die Straße gehen.

Anders als die „Spaziergänge“ ist die Aktion heute Abend offiziell beim Ordnungsamt sowie bei der Polizei angemeldet. Schon seit einigen Wochen hatte Bethge Kenntnis von den Veranstaltungen der Impfgegner und -skeptiker, die sich seit Anfang des Jahres auch in Lienen an der Verwaltung treffen und von dort über die Hauptstraße und den Diekesdamm ziehen: „Das waren ja immer nur sehr wenige, deswegen hatten wir dem Ganzen noch keine größere Aufmerksamkeit geschenkt.“ Auch durch die Berichterstattung unserer Zeitung in der vergangenen Woche – in der wir unter anderem von bis zu 40 Impfgegnern während des vergangenen „Spaziergangs“ berichtet haben – sei Bethge zu dem Schluss gekommen: „Fast 40 Leute bei einer Impfgegner-Demo hat mich dann doch sehr gewundert. Da war für mich klar: Wir müssen aktiv werden.“

Zwar nicht selber als Teilnehmerin dabei gewesen, aber mehrfach von den Gegendemonstrationen, die seit einigen Wochen in Lengerich laufen, gehört, sagt sie: „Auch wir wollen ein klares Zeichen gegen die Positionen der Impfgegner setzen.“ Wer zu diesen bei den Veranstaltungen in Lienen gehöre, wisse sie nicht, sie könne sich auch vorstellen, dass viele nicht aus Lienen kommen würden. Auf die Frage, ob sie überrascht sei, antwortet Bethge: „Nicht wirklich. Man kennt ja die bundesweiten Impf-Quoten und kann sich deswegen auch denken, dass in Lienen vielleicht mehr als 20 Prozent noch nicht geimpft sind.“

Los geht es heute Abend um 18 Uhr auf dem Parkplatz am alten Feuerwehrhaus. Von dort ziehen die Demonstranten unter anderem an der evangelischen Kirche und dem Dorfteich vorbei und weiter zur Hauptstraße. Bethge ist es ganz wichtig, dass alles friedlich bleibe und die Möglichkeit genutzt werde ein starkes Zeichen zu setzen. Nach der offiziellen Anmeldung hatte sie unter anderem über Whats-App und die sozialen Medien wie Facebook über die Demonstration informiert. Bereits am Freitagnachmittag konnte sie ein positives Zwischenfazit ziehen: „Ich habe in den sozialen Medien bereits einige Daumen hoch und viele gute und unterstützende Nachrichten bekommen.“ Wie viele heute Abend zum alten Feuerwehrhaus kommen und sich dem Zug anschließen werden, konnte sie allerdings noch nicht abschätzen: „Das werden wir sehen. Klar ist: Wir müssen ein Zeichen setzen.“ Nach Absprache mit der Polizei, die den Demonstrationszug begleiten wird, werde es besonders wichtig sein, dass sich die „Spaziergänger“ und Demonstranten nicht begegnen würden.