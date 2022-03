Zeit der Ungewissheit ist vorbei

Am Sonntag wurde Miriam Seidel als neue Pfarrerin ins Amt eingeführt. Damit ist eine lange Zeit der Ungewissheit in Lienen endlich Geschichte.

Dass in Lienen die erste Pfarrstelle wieder neu besetzt werden kann, sei eine große Freude und eine Chance zum Neuanfang, betonte André Ost, Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Tecklenburg, am Sonntag bei der Einführung von Pfarrerin Miriam Seidel. Die Stelle war seit fast zwei Jahren vakant. „Diese Zeit war nicht leicht, es traten Umbrüche und Ungewissheiten auf“, so Ost. Daher sei die Hoffnung groß, dass mit der Wiederbesetzung Kontinuität eintritt und in Lienen Kirche neu gelebt werden kann.