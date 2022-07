Zu heiß und vor allem zu trocken

Heiner Kätker hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Die Ernte ist in vollem Gange, die Maschinen fahren, und diese Woche soll es heiß werden. Bis zu 36 Grad werden am Dienstag erwartet, Kätker hofft selber auf „nur ein bis zwei heiße Tage“. Zu lange sollte es – besonders mit Blick auf die Maisernte – nicht dauern, auch wenn es schon mal trockenere Jahre gegeben habe, so der Lienener Landwirt.

