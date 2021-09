Zu wenig Sicherheit beim Geld-Abheben?

Der neue SB-Standort von Volksbank und Kreissparkasse im alten Bahnhofsgebäude kommt nicht bei allen Kunden an. Bei der Kritik geht es hauptsächlich um Sicherheitsaspekte.

Neuer SB-Standort in Kattenvenne: Banken stellen sich der Kritik

Wenn Volksbanken und Sparkassen Filialen schließen oder in Selbstbedienungsstandorte umwandeln, führen sie als Gründe dafür in der Regel das veränderte Kundenverhalten und den Kostendruck an. Auch wenn die Argumente nicht von der Hand zu weisen sind, ruft der Rückzug aus der Fläche immer auch Kritiker auf den Plan.