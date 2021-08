Zwei Radtouren mit einem kleinen Quiz

Da in diesem Jahr schon zum zweiten Mal der Grüne Pfad wegen Corona ausfallen musste, haben die Landfrauen zwei Fahrradtouren mit einem dazugehörigen Quiz für das Ferienprogramm erarbeitet. Die Touren können von Gästen und Einheimischen, als Familie, Gruppe oder Einzelperson geradelt werden. Ein Schreibstift sollte nicht vergessen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es gibt eine Tour rund um Kattenvenne, die etwa 15 Kilometer lang ist, und eine Strecke, die über 23 Kilometer rund um Lienen führt. Zu jeder der beiden Touren gibt es eine Anleitung mit teils einfachen, teils kniffeligen Fragen. Manchmal darf man es nicht „wörtlich“ nehmen, sondern da ist „Köpfchen“ gefragt, schreiben die Landfrauen.

Die Unterlagen zur gewünschten Radrallye können im Internet (www.unser-ferienprogramm.de/lienen/index.php) als PDF heruntergeladen werden. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass es nicht um Schnelligkeit geht. Wichtig sei, die Wegbeschreibung sorgfältig zu lesen und der Reihe nach die Aufgaben und Fragen zu erledigen. „Sonst fahrt ihr unter Umständen in die falsche Richtung“, heißt es in den Erläuterungen zu den Touren.

Am Ende der jeweiligen Tour sollten Name, Telefonnummer und Adresse eingetragen und der Bogen an die angegebene Adresse geschickt werden. Neben dem Spaß während der Tour haben die Landfrauen Preise ausgelobt, die von Lienener Geschäftsleuten gesponsert werden.