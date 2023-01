Theaterstück „Zwei Waagerecht“ im Haus des Gastes

Wie man sich beim lösen eines Kreuzworträtsels im Zug näher kommt, das zeigen Markus Beith und Kirsten Annika Lange in dem Theaterstück „Zwei waagerecht“ in Lienen.

Die zwei Schauspieler Markus Veith und Kirsten Annika Lange zeigen in dem Stück "Zwei Waagerecht", wie man sich beim lösen eines Kreuzworträtsels im Zug näher kommt.

Jerry Mayers Beziehungskomödie über das Leben in der senkrechten und waagerechten ist ein intimes Spiel, voller Wortwitz und Melancholie. In dem Stück „Zwei Waagerecht“ nehmen die beiden agierenden Schauspieler Annika Lange und Markus Veith die Zuschauer mit auf eine Zugfahrt von San Francisco nach Bay Point.

Sie lösen im Zugabteil beide das gleiche Kreuzworträtsel. Eine ganz harmlose Situation, möchte man meinen. Doch so zaghaft und oberflächlich die Unterhaltung zwischen den beiden beginnt, je mehr ihre Wortgitter sich füllen, um so gelöster, intensiver, persönlicher wird ihr Gespräch. Sie scherzen und necken, zerlegen und vervollständigen, helfen und hindern sich. Ihre Fassaden bröckeln und gestatten Einblicke in rätselhafte Tiefen.

Tickets für "Zwei Waagerecht" in Lienen kaufen

Eine Stunde und dreiundzwanzig Minuten (so lange dauert die Zugfahrt) haben sie Zeit, um ihre ganz eigenen Rätsel zu lösen und womöglich das Lösungswort zu finden. Die Komödie von Jerry Mayer wird am 19. Februar im Haus des Gastes aufgeführt. Eintrittskartenarten für das Stück „Zwei Waagerecht: Innige Zuneigung mit fünf Buchstaben“ können Interessierte verbindlich bei der Tourist-Information Lienen unter 0 54 83 / 73 96 50 oder per E-Mail unter touristik@lienen.de zum Preis von 20 Euro reservieren.