Linken-Politikerin: „Wir stehen definitiv am Abgrund“

Es steht nicht gut um die Linke in Deutschland. Das will auch die Bundestagsabgeordnete Kathrin Vogler (58) nicht schönreden. Für den Niedergang ihrer Partei sieht die Emsdettenerin mehrere Gründe. Nach den Wahlpleiten macht sie aber auch eine positive Beobachtung.

2,6 Prozent, 1,7 Prozent, 2,1 Prozent – das waren die Ergebnisse der Linkspartei bei den vergangenen drei Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in NRW. 3,12 Prozent holte die Linke bei der Steinfurter Kreistagswahl im Herbst 2020. Bei der Bundestagswahl riss sie die Fünf-Prozent-Hürde knapp und zog lediglich wegen drei direkt gewonnener Wahlkreise in Berlin und Leipzig erneut in den Bundestag ein.