Unfall auf A30: kilometerlanger Stau und Sperrung

Am Montagnachmittag kam es auf der A30 bei Lotte offenbar zu einem schweren Unfall. Die Autobahn ist zum Teil gesperrt.

Zwei Personen wurden bei einem Unfall auf der A30 bei Lotte schwer verletzt und in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)

Update: 15.14 Uhr. Die Sperrung der A30 zwischen Laggenbeck und Lotte wurde mittlerweile wieder aufgehoben. Dennoch erstreckt sich der Stau noch auf einer Länge von knapp zehn Kilometern. Verkehrsteilnehmer sollten eine Verspätung von etwa 30 Minuten einrechnen.

A30: Auto überschlägt sich bei Lotte

Erstmeldung: Nach einem Unfall auf der A30 ist die Autobahn im Kreis Steinfurt am Montagnachmittag (3. April) zwischen Laggenbeck und Lotte in Richtung Osnabrück teilweise gesperrt. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr.

Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage bestätigt, ist ein Pkw auf ein stehendes Fahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren. Daraufhin überschlug sich das Auto. Zwei Personen wurden bei dem Unfall auf der A30 bei Lotte schwer verletzt.

Zehn Kilometer Stau auf A30 bei Lotte

Die beiden Schwerverletzten wurden per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die A30 in Richtung Hannover wurde zwischenzeitlich komplett gesperrt – mittlerweile ist der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Derzeit staut es sich auf einer Strecke von knapp zehn Kilometern. Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, ab Ibbenbüren über die U23 und U25 auszuweichen.