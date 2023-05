Mallorca-Feeling mit Mickie Krause

Ein paar Lkw-Ladungen Sand, Grevens längste Cocktailbar, zumindest an diesem Abend, und ein Stargast, bei dem die Sorge unbegründet erscheint, dass die Party nicht in die Gänge kommt. Das sind die Zutaten für die zweite Auflage einer Open-Air-Party im XL-Format. Am 24. Juni soll alles noch eine Nummer größer werden als bei der vielversprechenden Premiere vor einem Jahr.

Eine kurze Anreise hat diesmal der Stargast des Abends. Mickie Krause, der nicht durch seine regelmäßigen Auftritte am Ballermann auf Mallorca längst zur ersten Liga der deutschen Partyschlagersänger („10 nackte Frisösen“) zählt, kommt gebürtig aus Wettringen. Sein Auftritt in Greven ist deshalb so etwas wie ein Heimspiel. Und das Versprechen, das westfälsche Partyvolk so richtig in Wallung zu versetzen. Unterstützung bekommt Mickie Krause von Olaf Henning („Cowboy und Indianer“), der am späten Abend ebenso für die Stimmung zuständig ist wie in den Stunden zuvor der Grevener DJ Frank Schulte.

Gewerbegebiet wird zur Party-Zone

Abgesehen von der Stimmung wollen sich die Gastgeber um alles andere kümmern. Das sind einmal mehr Eventplaner Marc Farwick und Gastronom Saleh Es-Sinawi. Mit dem Betriebsgelände des Garten- und Landschaftsbaubetriebes Münsterland Plus glaubten sie vor einem Jahr, optimale Bedingungen für eine Veranstaltung dieser Größenordnung gefunden zu haben. Und hatten doch die Rechnung ohne die Behörden gemacht.

„ Wir mussten sehr viele Hebel in Bewegung setzen “ Saleh Es-Sinawi

Nach der aus ihrer Sicht „vielversprechenden Premiere“ (Es-Sinawi) drohte die Sause in diesem Jahr an zusätzlichen Auflagen zu scheitern. Als Knackpunkt erwies sich der Abstand zu einer Halle im Gewerbegebiet Mergenthaler Straße, wo unter anderem Feuerzeuge gelagert werden, und Gutachter das Explosionsrisiko bewerten sollten. „Wir mussten sehr viele Hebel in Bewegung setzen“, deutet Saleh Es-Sinawi an, dass viele Gespräche nötig waren, um schließlich grünes Licht zu bekommen. Mittlerweile ist die Genehmigung da, die Künstler sind verpflichtet, logistische Fragen geklärt.

Was jetzt noch zum erhofften „Open-Air-Feeling“ fehlt, ist das passende Wetter. Und viele Gäste, die es mit Unterstützung von Mickie Krause und Olaf Henning krachen lassen wollen.

Grevens große Sommerparty beginnt am 24. Juni um 18 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.greven-events.com, bei Greven Marketing und in der Buchhandlung Cramer und Löw.