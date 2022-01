Mediziner zu Schnelltests, Inzidenzen und Impftempo

Werden alle Schnelltests in den Testzentren so durchgeführt, dass sie auch zuverlässige Ergebnisse liefern? Zuletzt gab es da in einigen Kommunen gewisse Zweifel.

Dass sich die Dinge in der Corona-Pandemie sehr schnell ändern können, zeigt der Blick auf die aktuellen Inzidenzwerte in den Münsterlandkreisen und der Stadt Münster. War der Kreis Steinfurt hier lange Zeit die Körperschaft mit den münsterlandweit höchsten Werten, so weist er neuerdings den niedrigsten Inzidenzwert auf (am Freitag lag er bei 365,7).