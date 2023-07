Mega-Treff am FMO: Wirtschaftsverbände erwarten zwei Top-Referenten

Heute geht´s um zwei Dinge: eine gute Idee und Initiative. Punkt zwei ist eine Veranstaltung, bei der es sich lohnen wird, dabei zu sein. „Save the Date“ heißt es in Modern-Sprache, wenn man sich was in den Terminkalender schreiben soll. Kuli raus oder Handy zücken: Dienstag, 26. September, 17 Uhr.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis Jahrespass alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium Sommerabo ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet