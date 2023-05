Messerangriff in Emsdetten: Mordkommission im Einsatz

Zwei junge Männer sind auf einem Supermarkt-Parkplatz in Emsdetten durch einen Messerangriff schwer verletzt worden. Eine Mordkomission hat in Münster die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Männer im Alter von 22 und 28 Jahren sind am frühen Montagmorgen (29. Mai, gegen zwei Uhr) durch einen mutmaßlichen Messer-Angriff auf einem Parkplatz zwischen einem Tierbedarfsgeschäft und einem Discounter an der Borghorster Straße in Emsdetten schwer verletzt worden. Akute Lebensgefahr bestehe laut Polizeiangaben derzeit nicht.

Eine Mordkommission bei der Polizei Münster hat unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Kersting die Ermittlungen übernommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Münster. „Die Ermittlungen zu dem oder den Tatverdächtigen dauern an. Mehrere Zeugen werden befragt. Zudem erhoffen wir uns entscheidende Hinweise, sobald wir die beiden Verletzten zu dem Vorfall befragen können“, erläuterte der Leiter der Mordkommission den aktuellen Ermittlungsstand.

„Ermittlungen noch ganz am Anfang“

„Auch zu den Hintergründen der Tat stehen die Ermittlungen noch ganz am Anfang.“ Erste Hinweise deuten darauf hin, dass sich das zunächst auf dem Parkplatz stattfindende Geschehen über einen Fußgängerweg auf die Christo-und-Jeanne-Claude-Straße verlagert haben könnte.

Möglicherweise haben Zeugen die Tat oder Auffälliges beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.