Seelsorger betreuen Schüler und Lehrer

Direkt nach der Messerattacke an der Schule in Ibbenbüren waren Seelsorger vor Ort.

Bei der Betreuung von Menschen nach Schadenslagen in Schulen arbeitet die Notfallseelsorge des Kreises Steinfurt eng mit den Schulpsychologen der Bezirksregierung Münster zusammen. Die waren am Mittwoch auch an den Kaufmännischen Schulen im Einsatz, wo ein Schüler am Dienstag eine Lehrerin getötet hat. Diese Schulpsychologen standen am Mittwoch nicht für ein Gespräch zur Verfügung.