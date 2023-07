Nach Messerattacke auf Frau: Tatverdächtiger mit Armbrust-Verletzung gefunden

Gewalttat in Emsdetten

Emsdetten

Bei einem Messerangriff in der Innenstadt von Emsdetten ist eine 62 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Nur wenige Stunden später wurde ein Tatverdächtiger mit schweren, durch eine Armbrust verursachten Verletzungen in seiner Wohnung in der Stadt gefunden.

Von dpa