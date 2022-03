160 Kilometer für die Ukraine-Flüchtlinge

160 Kilometer am Stück laufen zu Gunsten der Ukraine-Flüchtlinge – dieses Vorhaben will Ultramarathon-Läufer René Voß am Samstag umsetzen. Seine Route führt ihn dabei auch zweimal durch Metelen.

Das Schicksal der Ukraine-Flüchtlinge beschäftigte René Voß intensiv. Er beschloss, Geld zu sammeln für die Menschen, die vor dem Krieg fliehen. Doch womit? Mit dem, was er besonders gut kann: Laufen.

So entstand die Idee zu einem Sponsorenlauf der ganz anderen Art. 160 Kilometer wird der Darfelder zurücklegen – am Stück, in flottem Tempo und immer an der Vechte entlang. Der 34-Jährige startet um 5 Uhr in seinem Heimatort an der Vechtequelle und wird morgigen Samstag gegen 7 Uhr in Metelen erwartet.

„Ich habe mir den Vechtetal-Radweg als Strecke ausgesucht“, berichtet der Extremsportler im Gespräch mit dieser Zeitung über seinen 100-Meilen-Lauf. Das sind 160 Kilometer längs des Flusses. „Ich werde bis fast zur niederländischen Grenze laufen, dann umkehren und zurücklaufen bis Darfeld“, schildert Voß sein Vorhaben.

Dabei wird er ein zweites Mal durch Metelen kommen – gegen 19 Uhr, so der Plan. Dort wartet dann, wie schon am Morgen, wiederum Dennis Eweler, ein guter Freund auf ihn, um ihm mit einem Rucksack mit Verpflegung und Wasser zu versorgen.

Der Erlös des Spendenlaufs ist für die Aktion „Lichtblicke“ der Lokalradios bestimmt. Das Spendenkonto lautet auf René Voß, Volksbank Baumberge, IBAN DE82 4006 9408 0304 2732 01, Verwendungszweck: Lichtblicke.

Kontakt: René Voß, Telefon 0176/61009630 (WhatsApp).