Das „KIM-Magazin“ kündigt nach den Kursen als erstes für den 13. März (Sonntag) ein Soloprogramm der Sängerin und Pianistin Rosa Latour in der Dankeskirche an. Sie hat ihr Programm in Anlehnung an den gleichnamigen französischen Film „8 femmes“ betitelt.

