18 Festmeter Eiche unterm Hammer

Auktionator Markus Wesseler hatte am Sonntagvormittag bei einer ungewöhnlichen Versteigerung der Schützenbruderschaft Ss. Fabianus- und Sebastianus 18 Festmeter Eichenholz unterm Hammer

Da war es doch einfach pfiffig vom Vorstand der Ss. Fabianus- und Sebastianus Schützenbruderschaft, als sie am Sonntagmorgen einen bewährten Auktionator ins vereinseigene Schüttenkämpken unweit der B 70 baten. Markus Wesseler fällt in Metelen nicht nur durch sein schauspielerisches Talent auf, sondern sorgt bei der Fahrradversteigerung der Gemeinde immer für beste Erlöse. Und da er auch noch Beisitzer im Vorstand der Bruderschaft ist, zierte er sich kaum, wie seine Kollegen verrieten, am Sonntag den Auktionator zu geben.