240 trommeln gemeinsam

Musikprojekt mit Christoph Studer an der Grundschule

Metelen

Begeistert sangen, tanzten und trommelten am Mittwochmorgen 240 Mädchen und Jungen in der Metelener Grundschule zusammen mit Christoph Studer. Der gemeinsame Abschluss in der Aula war der Höhepunkt des Trommelprojekts, das vom Förderverein der Schule finanziert worden war.

Von Dieter Huge sive Huwe